"Adriano no quería ser el 'Emperador', prefería ser Didico"

Adriano fue 'el Emperador', pero no reinó todo lo que pudo. Apagó pronto su calidad. La muerte de su padre, sus problemas con la ley... Adriano fue grande, pero decidió no ser más.

Cicinho cree que Adriano no supo nunca lidiar con la fama. O no quiso. El ex del Inter de Milán siempre prefirió estar en su barrio, en la favela, antes que una estrella de fútbol; quería ser 'Didico', que es su apodo de niño.

"Lo que más me impresionó de Adriano fue el hecho de que era un chico normal. Tenía en mente que había nacido en Vila Cruzeiro y que se había convertido en el 'Emperador', pero podía caminar descalzo por la calle y convertirse en Didico", señaló a 'ESPN'.

Cicinho hizo una gran amistad con Adriano en Roma. "Esa capa de 'Emperador' la puso la gente, la prensa, la multitud... pero nunca se sintió así. Pensaba que era una persona normal. No aceptó esta visión de las personas en relación con él. Adriano siempre me dijo que necesitaba estar con sus amigos de la infancia, en la favela donde nació, porque allí solo era Didico, un tipo normal entre muchos otros. Era una necesidad para él estar allí. Siempre vi esta esencia en él", recuerda el ex lateral, que también tuvo problemas (con el alcohol, en concreto).

La intimidad era un bien preciado para Adriano. "Prefiere estar con sus amigos, con su familia y lejos de los comentarios y exageraciones. Es un tipo que quería privacidad. Al salir del campo, no quería que la gente quisiera saber sobre su vida o dar su opinión al respecto", señaló.

"No se ve a sí mismo como 'Emperador', sino como 'Adriano de Vila Cruzeiro'. Quizás siquiera tenga la noción de la grandeza de su nombre en Brasil y el extranjero. Dios le dio el regalo de jugar al futbol para sacar a su familia de la favela, pero eso no significa que fuera necesario abandonar a las personas con las que creció. Y nunca lo hizo. A pesar de que lo consideran el 'Emperador', él siempre mantuvo la esencia. Decidió vivir así, vive así hasta hoy y creo que es bonito. Es un tipo que no se vio afectado por la fama. Y eso es digno de todos los elogios", declaró Cicinho.