Adu, el gran juguete roto yanqui, firma por un club de Cuarta División en Suecia

Tiger Woods. Lebron James. Serena Williams... Nike siempre detectó a tiempo el talento norteamericano para usarlo de bandera. Con Freddy Adu, sin embargo, hubo una fuga, seguramente la más dolorosa en su historial. Tenía 13 añitos y así comenzó la historia de este gran juguete roto del fútbol. El chico al que se se auguraba un porvenir como el de Messi ahora, con 31, se sube al último tren. No rumbo a la fama, sino a curar una cicatriz que siempre le dolerá.

Fredua Korateng Adu, dos años después de su último partido oficial, con el Las Vegas Light, tiene nuevo equipo. Ni siquiera ha sido anunciado formalmente porque el Österlen FF, que así se llama, juega en la Cuarta División de Suecia (y marcha líder tras 12 jornadas) y su estructura es muy aficionada. Apenas un 'story' en Instagram compartiendo la noticia de un medio sueco que se hizo eco fue su comunicación. Llevaba días entrenando con el grupo de chavales y la noticia ha comenzado a viralizarse.

El futuro que se esperaba de él ya es pasado. Pero el ex internacional norteamericano se quiere sacar la espina del fútbol y la de una carrera en la que no hizo las cosas como debía, el marketing acabó sepultando al balón. "Eché mucho de menos este deporte y ahora estoy feliz de tener la oportunidad de jugarlo de nuevo. Un paso cada vez. Me salté muchos en el pasado, pero ahora tengo la oportunidad de hacerlo bien. ¡Estoy emocionado y nunca he estado más preparado!", escribió en su perfil de Twitter viendo la dimensión de la nueva noticia.

Adu, cuya trayectoria fue degenerando hasta el punto de probar en divisiones inferiores de Polonia, Serbia o Turquía, y cuya cuenta corriente ya no ingresa los millones que le daba Nike siendo un niño, se encontraba echando un cable en un equipo juvenil de Maryland. Una vez que los problemas de espalda de los últimos años cesaron, quiere volver a sonreír jugando, aunque no sea en grandes estadios. Ya lo está comprobando.

"Estar cerca de estos niños todos los días y vez el brillo en sus ojos honestamente me devolvió el amor y el hambre por el deporte, así que estoy realmente emocionado de disponer de esta oportunidad nuevamente", celebró.