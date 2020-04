Advíncula recordó su multa por enfrentarse con un compañero racista

Advíncula recordó, tomándose con todo el humor que la distancia en el tiempo lo permite, uno de esos momentos que nadie quiere vivir. Jugaba en el Hoffenheim, y sufrió el racismo de la mano de un compañero de vestuario.

Así lo relató el lateral, en una entrevista concedida a 'Movistar+ Perú'. "Por mi carácter me llevo bien con todos, sólo una vez me llevé mal con un compañero", empezó relatando Advíncula.

"Era de padre alemán y de madre rusa. Él era 'color hoja bond' (de raza blanca), también lateral derecho y sentía que hablaba de mí", añadió. Esa descripción no deja lugar a dudas. Se trataba de Andreas Beck, futbolista alemán nacido en Kemerovo, actual Rusia pero entonces parte de la Unión Soviética (hablamos de 1987).

Empezó siendo sutil, pero el desprecio pronto fue a más. "No le entendía nada, pero lo notaba. En el campo hacíamos juego reducido, nos tocaba en el mismo equipo y no me la pasaba", continuó.

"Me senté a su lado y él se levantó para irse a otra mesa", añadió Advíncula. En los vestuarios siempre hay 'grupitos', como en el patio del colegio, pero sin duda esto lo llevó a otro nivel.

Un día, el peruano se hartó. "Le tiré el cereal. A mí me terminaron multando, me suspendieron. Este tipo es un racista, le decía. Él me insultaba en alemán, a lo que respondí insultándole en español", dijo Advíncula, entre risas.

Advíncula apenas jugó dos partidos con el Hoffenheim esa única temporada en la que militó en el club alemán. Encadenaría varias cesiones, algún que otro traspaso hasta su fichaje por el Rayo, un club especialmente comprometido contra el racismo (o, al menos, su hinchada).

Beck, por su parte, dejaría el Hoffenheim en 2015 para probar suerte en Turquía. Jugó tres temporadas en el Besiktas antes de volver a Alemania, a jugar en el Stuttgart. Esta temporada la está jugando en el KAS Eupen belga.

Advíncula y Beck no coincidieron más que en los entrenamientos en el Hoffenheim. El alemán no fue convocado para los dos partidos que disputó el peruano, pero se han enfrentado en una ocasión, cuando ambos coincidieron en el fútbol turco.

Ambos fueron titulares en el Bursaspor-Besiktas de la jornada 11 de la temporada 2015-16 de Turquía, con resultado de 0-1 para los albinegros. Ambos jugaron el partido entero, como los laterales diestros de sus respectivos equipos, y Beck vio una amarilla.