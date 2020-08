Aganzo destacó el legado que deja Casillas para el futuro

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, señaló que Iker Casillas deja "un legado inmenso a las nuevas generaciones como deportista ejemplar".

Tras conocer el anuncio de la retirada del portero del Real Madrid, el Oporto y la Selección Española, David Aganzo se ha pronunciado a través de sus redes sociales.

"Has sido uno de los mejores de la historia. Nos has hecho disfrutar y soñar muchas veces, siendo protagonista de momentos que jamás olvidaremos. Dejas un legado inmenso a las nuevas generaciones como deportista ejemplar que has sido. Fue un honor jugar a tu lado", escribió el presidente de la AFE en su perfil personal.

Son numerosas las muestras de cariño que ha recibido Iker Casillas desde que anunció este martes su retirada del fútbol profesional. Amigos, compañeros y rivales se han rendido a un portero único.