Aguado está seguro de poder ganarse un puesto en el Valladolid

Álvaro Aguado, jugador del Valladolid cedido en el Numancia en el pasado mercado invernal que está pasando la cuarentena con su pareja, contó cómo está recuperándose en pleno confinamiento en una entrevista para 'AS'.

Su confinamiento

"Cuando todo esto empezó yo tenía unos problemas en el tendón de Aquiles y por necesidad tengo que ir a tratarme al estadio de Los Pajaritos; ya estoy casi del todo bien, pero cada mañana tengo que ir para finalizar la recuperación. Cuando llego a casa a media mañana, dedico el tiempo principalmente al entrenamiento", explicó.

"Si lo haces bien, se puede incluso mejorar en el trabajo de fuerza, otra cosa distinta es la resistencia, ya que no es ni parecido a lo que haces cada día normal en el césped", continuó.

"Hay que buscar el lado positivo del confinamiento y gracias a los materiales que nos ha proporcionado el club estoy intentando por todos los medios mantenerme y mejorar en aquellos aspectos en los que podría estar más flojo", añadió.

El centrocampista reveló qué hace, además de entrenar, para entretenerse: "Por suerte, esto me pilló aquí con mi pareja que este año se vino a vivir conmigo y eso me ha hecho la vida más fácil y los días se hacen más cortos al compartir la vida con ella"

"No tenemos niños ni perro, así que somos de los que no hemos podido salir nada de nada, pero sabemos entretenernos, cocinando, viendo series y estando juntos", agregó, explicando que solo él sale a hacer la compra, una vez a la semana.

Álvaro no está cayendo en la tentación de visitar mucho el frigorífico: "El Numancia nos mandó todas la pautas de alimentación que debíamos seguir y lo que mejor nos podía venir para intentar mantener la forma"

"Todo va en las motivaciones de cada uno, aunque a veces no sea fácil, pero yo soy muy disciplinado y cuando hay adversidades de este tipo aún lo soy más; el que algo quiere, algo le cuesta y no nos podemos dejar ir", argumentó.

"Lo que más echo de menos es el fútbol y la familia, son los dos pilares fundamentales de un futbolista, su entorno y su profesión. Tenía la suerte de ver a mi familia una vez al mes, pero pronto pasará todo esto y volverá la normalidad", explicó.

"En cuanto al fútbol, aunque suene feo, es como una droga para nosotros, que lo llevamos dentro desde pequeños y se está haciendo muy largo esperar para volver a jugar... ¡Fíjate, mientras hablamos, tengo un balón entre los pies!".

La vuelta del fútbol

A pesar del ansia que siente por jugar, el centrocampista se muestra prudente con la vuelta del fútbol: "(...) Se está diciendo mucho que si el futbolista quiere o no quiere jugar, pero lo que hay que hacer es escuchar todas las partes y entender al jugador que no esté por la labor de arriesgarse y llevar la enfermedad a casa, por ejemplo teniendo un familiar de riesgo y eso hay que entenderlo"

"Ni todo el dinero del mundo compraría esa tranquilidad y la salud. Por otra parte hay que entender también el sector empresarial que gracias al fútbol hay muchas familias que comen de esas dos horas de un partido, no sólo los futbolistas viven del fútbol. Hasta que no haya una vacuna no se puede asegurar nada, por muchos test que nos hagan y hay que ser personas y humanos... Entender todos los puntos de vista", apuntó.

Su futuro

Aguado también explicó lo pendiente que está de él el Valladolid: "Estoy muy contento; desde que salí en enero, han venido a verme a todos los partidos y después se han quedado para hablar conmigo"

"Desde que empezó el confinamiento también han sido muy cercanos, me llaman una vez cada 15 días y los siento muy cerca, así que por ese lado, muy contento porque están pendientes y se nota", expuso.

A pesar de ello, el centrocampista aún no sabe qué pasará cuando su cesión acabe el 31 de junio: "Todavía no hay nada oficial, pero lo normal es que los contratos se extiendan hasta el día que se juegue el último partido de Liga. Será algo general, no casos individuales, para todos los cedidos. Si se reanuda..."

"En Valladolid los seis meses que estuve me han tratado de maravilla y estaba muy contento, no puedo decir otra cosa, pero todo futbolista quiere jugar", afirmó al hablar del tiempo que lleva a préstamo en el Numancia.

"Allí no se dieron las circunstancias por 'x' motivos y la cesión la acordamos el club y yo, para tener minutos y volver con más fuerza el año que viene y la cesión va muy bien. Desde que llegué a Soria he jugado todos los partidos y el objetivo de tener minutos se va cumpliendo para que el año que viene pueda pelear", añadió.

"El puesto está caro en cualquier equipo aunque sea de Tercera. Si estoy en el Valladolid junto a jugadores de esa categoría, será porque tengo que estar ahí; sé que puedo ganarme un puesto y así intento demostrarlo cada día en los entrenamientos", concluyó.