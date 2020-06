Agüero explotó con el gol anulado a Rodrigo: "¡Qué vergüenza!"

El Valencia se adelantó ante el Real Madrid a través de un gol de Rodrigo Moreno que fue anulado por el árbitro tras consultar las imágenes del VAR. Una jugada que ha levantado polémica.

Maxi Gómez no participó en la jugada, pero Sánchez Martínez interpretó que dificultó el despeje del balón a los defensas, de modo que el gol debía ser anulado. Las opiniones son muy diferentes.

El delantero argentino 'Kun' Agüero estaba viendo el partido mientras hacía un directo a través de su canal de Twitch y no dudó en comentar y opinar sobre la acción.

"No, le cobraron offside... pero si no la toca. Qué mentirosos que son. No es una mentira. Me estás cargando...", reaccionó el futbolista del Manchester City, que para él sí tendría que haber subido el gol al marcador.

El 'Kun' continuó diciendo que "es una vergüenza" y repitió que Maxi Gómez "no la toca". Al acabar el encuentro, Rodrigo dijo prácticamente lo mismo que el argentino.

"La jugada del gol es bastante dudosa. El árbitro pitó fuera de juego de Maxi, que no intervino en la jugada. Este año no estamos teniendo suerte con el VAR", afirmó.