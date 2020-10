Agüero reveló las manías de Messi: "Él es muy quejón..."

Son muy amigos y ya han protagonizado alguna que otra anécdota por las redes sociales, en alguna concentración de Argentina y por el 'Twitch' del jugador del 'Kun', que ahora se ha atrevido a contar alguna que otra manía de Leo Messi.

"Estamos mirando la tele y él se da la vuelta y se va a dormir y yo sigo viéndola. A veces, me duermo con ella encendida y al día siguiente me dice que siempre la dejo encendida...", ha contado Agüero sobre una de las tantas ocasiones en las que han compartido habitación.

En el programa 'Santo Sábado' le preguntaron sobre si son "un matrimonio desgastado", algo a lo que el 'Kun' respondió que sí sin pensárselo dos veces. El del City pasó a contar otra manía que tiene Leo al llegar al hotel.

"Él es muy quejón. Llegamos a las 19.30, por ejemplo, al hotel y cenamos a las 21.00 horas. Hay tiempo, pero Leo se ducha nada más llegar para quedarse ya bañadito y yo sigo en calzoncillos. Pasa el tiempo y él empieza a decirme 'falta media hora...'. Yo sigo con mi celular y me vuelve a insistir y me dice que siempre llegamos tarde, entonces voy y empieza la mala onda porque no le gusta llegar justo", confesó.