"Agüero tiene kilos de más, ¿qué talla de pantalón lleva?"

Hace tiempo ya que Sergio Agüero no es noticia por sus actuaciones en el terreno de juego y sí por su nueva faceta como 'streamer'. El crack del Manchester City es un habitual de los videojuegos y se está haciendo incluso un nombre en Internet de cara a una posible nueva vida tras la retirada.

El Kun se pasó una larga temporada lesionado y parece que aún no está en plena forma tras regresar de sus problemas de rodilla. Ahora, un percance en el muslo también le tiene en el dique seco.

El Manchester City echó en falta su olfato de gol ante el Liverpool, en un choque que los últimos dos campeones igualaron a un tanto, y Roy Keane, ex jugador del United y ahora comentarista, habló del Kun.

"Mi problema con Agüero es que cuando volvió parecía pasado de peso. Solo Dios sabe qué talla de pantalón lleva", dijo un Keane que nunca se guarda nada.

"Parecía pesado. A veces sales de una lesión y te puede costar correr. Normalmente, los jugadores necesitan dos o tres semanas para recuperar esa velocidad. A mí me preocupó cuando volvió porque estaba pasado de peso. Es difícil recuperar, pero hay que tratar de no coger kilos", concluyó en 'Sky Sport' el ex futbolista.