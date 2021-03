Agüero ya tendría sobre la mesa una oferta formal del Barça

Joan Laporta fue elegido nuevo presidente del FC Barcelona. Y, desde el primer momento, tuvo claro quién sería su objetivo número uno: el Kun Agüero.

El atacante termina contrato con el City en junio y el Barça quiere convencerlo para que ponga rumbo a la Ciudad Condal. Pues bien, según 'TyC Sports', la entidad 'culé' ha movido ficha y ya le habría hecho llegar una oferta.

Fichar a Agüero sería una forma también de intentar retener a Leo Messi. Ambos son amigos y podrían jugar juntos en el ataque, como ya hacen en la Selección Argentina.

Agüero estaría dispuesto a irse al Barça bajándose el sueldo, según relató 'Mundo Deportivo' recientemente. Lo único que habría pedido para firmar con los azulgranas sería una prima por su fichaje, ya que llegaría a coste cero.

Mientras, en el City están a la expectativa. Guardiola habló sobre el futuro del atacante: "El club hablará con su agente para saber la situación. Lo haremos a final de temporada. No sé lo que va a pasar, en mi mente ahora mismo no está qué ocurrirá la próxima temporada o que jugadores estarán aquí. Estoy concentrado en los partidos y no quiero distracciones".

Así pues, parece claro que el plan a seguir en el Etihad Stadium es terminar el curso y, una vez llegue junio, hablar largo y tendido con el Kun Agüero. Aunque quizá, para ese entonces, el argentino ya se haya decidido a dar el "sí" al Barça...