Aguirre aseguró que lo que menos importa ahora es el fútbol

Si Aguirre tiene un rasgo, es que habla claro. Concedió una entrevista a un medio de Miami y dejó clarísimo que lo que menos debería importar en estos momentos de crisis por la pandemia del coronavirus es el fútbol. Optó por centrarse en la sociedad.

"Ahora mismo, lo que menos nos importa a todos es el fútbol. Nos importa la sociedad, ya no española, sino mundial. Es una pandemia. La cosa no está tan fácil. Va a ser difícil. No sé cuándo va a volver la competición", aseguró el técnico en su entrevista.

Sobre las sesiones que está llevando a cabo Pol Llorente, comentó: "Esto va a ser sólo una aspirina. Un paliativo mínimo porque la forma se pierde. No estamos de vacaciones. Estamos en descenso y hay que volver como aviones. Esto no va a ser fácil para nadie".

Y fue cristalino sobre cómo están controlando a los suyos: "Nosotros le mandamos vídeos a los jugadores de cosas en las que acertaron o se equivocaron, aspectos de entrenamientos, técnicos individuales o colectivos, para tenerlos distraídos. Para que sepan que, cuando se levante esto, tienen que venir a tope porque si no ganamos al siguiente partido, nos vamos a Segunda".