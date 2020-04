Aguirre confía en el Lega: "Que se juegue, que nos salvamos"

Si fuera por Aguirre, la Liga se acabaría con todos sus partidos disputados. El Leganés se encuentra en una complicada situación, pero él tiene confianza en que sabrán salir de la misma. Se lo dijo al dueño del club, tal y como relató en una entrevista con 'Onda Cero'.

"Le decía hoy a mi presidente: 'que se juegue, presi, que nos salvamos", relató. Pero no solo con la dirección, sino que el entrenador está muy atento a todos los integrantes de su plantilla: "Estamos muy en contacto con los jugadores".

"Están en plena negociación con el club sobre qué porcentaje les van a rebajar si no hay Liga, si vamos al ERTE. Me llaman, me preguntan los capitanes... Ellos están en contacto con mi preparador físico y yo, de vez en cuando, les mando algún saludo. Pobres míos. Unos están mejores que otros. No todos tienen facilidades", explicó.

Y afirmó que lo que más le da que pensar son los guardametas: "Nos van a hacer protocolos para volver, que volvieran primero los arqueros. Pobrecitos. Cómo se pierden. Los jugadores de campo... bueno, es verdad que pierden las distancias, esos golpeos de balón... pero los porteros... Ellos sí que pierden distancias, sentidos del arco... ellos sí que me preocupan".

Sobre cuándo volverá el campeonato, auguró: "Vamos a estar confinados mínimo hasta mayo. Quizá poder empezar en agosto... Es un buen puzle. A ver cómo se resuelve. Pero lo importante es que seamos disciplinados. Las cifras son desalentadoras".