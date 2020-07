Aguirre explicó qué tiene exactamente Óscar

Aguirre tiene claro que Óscar ayudará al Leganés en el tramo final de LaLiga. El entrenador habló sobre los problemas de salud del futbolista.

Después de decir hace unos días que no sabía por qué no iba a jugar más con el Leganés y que no sabía el motivo, ahora ha querido acabar con ese asunto. "Antes de empezar, quiero zanjar el tema de Óscar. Tiene mucho compromiso con el club, lo ha demostrado a lo largo de estos años, es de nuestra familia. Quiere jugar. ¿Qué sucede? Que todavía el doctor, las resonancias... dice que hay un riesgo. Ese es el tema". señaló.

"Nosotros lo necesitamos, a él no le duele nada, pero hay un riesgo. En Granada fui yo quien lo paré. Tenía miedo a que se rompiera, no se rompió, fue una contractura. Los médicos, tras ver la resonancia, le han aconsejado que pare", enfatizó.

De hecho, espera que esté presente en el próximo partido: "A mí me gustaría que jugara ante el Eibar, pero vamos a esperar. Le harán otras pruebas. Esperemos que podamos disfrutar de él".

"He hablado con él, es de nuestra familia, lo ha demostrado. Le pido a los hinchas que lo arropen y le den cariño. Más allá de todo su entorno... quiere ayudar", finalizó.