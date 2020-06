Aguirre fue expulsado por "imitar el sonido del silbato"

Las personas presentes en el Camp Nou se extrañaron al ver a Martínez Munuera dirigirse a Javier Aguirre con la tarjeta roja en la mano cuando el partido estaba a punto de finalizar.

En el acta del encuentro, el colegiado señaló que expulsó al técnico del Leganés por "imitar el sonido del silbato con la intención de confundir a los jugadores, habiendo sido advertido previamente".

Durante varios lances del partido se escuchó un silbido parecido al del colegiado, si bien no se sabía de dónde venía, pues el encuentro además se jugó sin aficionados, sí se intuía que provenía de los banquillos.

Toni Amor, el segundo colegiado del Leganés, no se lo explicaba al final del encuentro. "No sé por qué lo han echado, estaba atendiendo a otros temas y ya he visto que lo habían echado. Sus motivos tendrá el árbitro", dijo.

Así pues, Javier Aguirre se perderá como mínimo el trascendental encuentro ante el Real Mallorca de este viernes y podría no estar en algún otro partido más, según la decisión del Comité de Competición.