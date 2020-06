Aguirre negó que vaya a dejar el Leganés

El mexicano Javier Aguirre no se ve en otro sitio que no sea Butarque. Está contento con el Leganés y no ha pensado en marcharse.

"Niego absolutamente que hayamos hablado con alguien, nadie en el club se ha acercado a decirme si continúo o no. Sé que tienen ilusión de que continúe, yo tengo intención de continuar. Pero hemos preferido priorizar el final de la Liga. Estoy feliz en el Leganés y estoy seguro de que nos salvaremos", indicó en declaraciones difundidas por el club.

"Quisiera desmentir categóricamente la información que salió acerca de mi salida a final de temporada. Esto es absolutamente falso. Nadie se me ha acercado a hablar de renovación y estoy plenamente centrado en el final de este curso", afirmó.

El mexicano dejó además abierta una puerta a su continuidad: "Estoy absolutamente convencido de que el Leganés se salvará, de que seguiremos en Primera. Estoy encantado en el club y estoy en la mejor disposición, en su momento, para hablar de una posible renovación".