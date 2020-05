Aguirre puso fecha a LaLiga: "Empezamos el 20 de junio y terminamos el 26 de julio"

Poco a poco, la normalidad vuelve. Los equipos ya se han hecho los test y, el siguiente paso, es el regreso a los entrenamientos.

Aún no se sabe cuándo volverá LaLiga, pero Javier Aguirre, entrenador del Leganés, asegura saber de primera mano cuándo será ese regreso: "Ya tenemos fechas: el 20 de junio arrancamos LaLiga y en cinco semanas terminamos oficialmente, es decir, el 26 de julio finaliza", dijo el técnico 'pepinero' a 'Marca Claro'.

"Se jugará sábados y domingos, y miércoles y jueves. Así las once jornadas", continuó Javier Aguirre.

Y toda esta información, según el técnico, le viene de fuentes oficiales: "Me lo acaba de informar LaLiga oficialmente". Pese a esas palabras de Aguirre, al menos de momento, esa fecha no tiene ningún carácter oficial.

En cualquier caso, Javier Aguirre dejó claro que está desenado volver. "Estoy muy contento porque ya empezamos a entrenar este viernes. Ya pasamos las pruebas", dijo. El Leganés confirmó que este viernes vuelve al césped. Lo hará con las sesiones individuales.

Ángel Torres, presidente del Getafe, aseguró en 'El Partidazo de COPE' que la fecha de regreso se sabrá en dos o tres días. Aún no hay nada claro: "Tebas me dijo que no me ponga nervioso, que en unos días sabré cuándo comienza LaLiga".

De momento, LaLiga estaría barajando varias opciones, pero ninguna confirmada. Las fechas en las que trabaja el órgano presidido por Tebas serían el 12 de junio, el 19 o el 26.