Aguirre reconoció que no están mereciéndose ganar fuera de casa

Uno de los rasgos que caracteriza a Aguirre es la sinceridad. El técnico analizó la situación del Leganés en la rueda de prensa previa del duelo ante el Villarreal y no fue reservado. Dejó claro que hay que mejorar y que no están merciéndose ganar fuera de casa.

Al ser preguntado sobre cómo lleva el rendimiento del plantel, contestó: "Muy malamente, igual que se lleva estar en descenso desde que estamos aquí. Entendiendo que, si no hemos ganado fuera, es porque no lo hemos merecido, hemos estado cerca, pero no nos ha alcanzado. Son estadísticas que no nos ayudan, pero pocas lo hacen estando en esta situación".

"Hay que seguir intentándolo, hacer bien las cosas, buscar victorias porque es lo único que nos permite alimentar la esperanza de quedarnos en Primera. Y contagiarle a la gente ese deseo, pero hay que plasmarlo en el campo. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en conseguir esa primera victoria fuera de casa y también para ganar en casa, que también cuesta un mundo", añadió.

Así explicó sus experimentos en búsqueda de suplir las salidas de Braithwaite y En-Nesyri: "Venimos dando vueltas con un delantero, con dos, con línea de cinco, con línea de cuatro, con tres volantes, con dos... Hemos intentado darle vueltas a esto en los últimos dos o tres partidos. Cuando llegamos, el sistema estaba muy marcado, con dos puntas muy veloces".

"Tenemos que reinventarnos y estamos en ese proceso de buscarle soluciones al aspecto ofensivo, que es otra de las estadísticas que nos lastran porque somos el que menos goles hace en la Liga. Por muchas razones, merecemos estar donde estamos, es la verdad. Pero mi obligación es seguir buscando la fórmula", sentenció.

También se le preguntó sobre Carrillo, pues le está usando mucho y parece haber cambiado su modo de juego: "Sí, por supuesto. Una de las virtudes de Guido es el juego aéreo, tanto en ataque como en defensa. Con los pies, también lo hace bastante bien. No es el más veloz del equipo y jugar con él a la contra nos cuesta más. Pero abajo se defiende, te guarda un balón, te devuelve una pared".