Aguirre se huele su adiós: "Creo que será mi último partido"

Dentro de la tristeza que inundó al Leganés en su descenso, su entrenador anunció el fin de su etapa en el banquillo. "Creo que será mi último partido en el Leganés. No conseguí mi objetivo, me quedé a dos puntos y estoy decepcionado. Me sentaré con el club para ver si quieren que siga o no, pero ahora mismo estamos todos muy j*didos”.

El entrenador mexicano probó una amargura que no había conocido en su carrera. "Es mi primer descenso, es cruel y duro porque el vestuario está roto; será una noche larga. Pero les he dicho a los chicos que, cuando uno da lo que tiene, no hay nada que reprocharse", aseguró.

Respecto al choque en sí, lo vio muy similar al de las últimas semanas, donde el Leganés demostró gallardía pero también falta de puntería. "El equipo mereció mucho más de lo que consiguió. Los chicos se vaciaron, dejaron todo sobre el campo y a mí no me queda otra que aplaudirles y animarles", comentó Aguirre.

Por último, se expresó con mucha mesura sobre la polémica mano de Luka Jovic en los minutos finales: "Me han dicho que no ha habido nada punible y que por eso el árbitro no ha pitado penalti".