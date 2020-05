Agustí quiere ver al Girona de vuelta en Primera

Xavi Agustí, ex jugador, ex entrenador y antiguo secretario técnico del Girona, aseguró que lo más importante es regresar a Primera. "Tenemos que subir", dijo. Sin embargo, no todo han sido buenas noticias en el cuadro catalán: ha fallecido Josep Soldevila, ex jugador del club, a los 55 años tras una larga enfermedad.