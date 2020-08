"Ahora los dirigentes son los dueños de los clubes y no los jugadores"

Tapia mantuvo una charla con Gianni Infantino y varios de los integrantes del organigrama de la UEFA y la CONMEBOL. 'Olé' rescató alguna de las frases más sonadas del presidente de la AFA.

"Hacía muchísimo tiempo que los dirigentes no eran los dueños de los clubes, ahora lo son... y no los jugadores. De esto muchos no se dieron cuenta", aseguró el 'Chiqui' Tapia.

"Antes dependíamos de las decisiones que tomaban los jugadores... ahora no sucede eso. Ahora sois vosotros los presidentes de las instituciones y nosotros nos debemos a esas instituciones", reiteró.

Tapia, contento por cómo se han afrontado los problemas: "Nos tocaron momentos de crisis económica pero no la sufrimos, pudimos cumplir con todos los pagos de derechos audiovisuales, cada ingreso que tuvimos extraordinario lo distribuimos con todos. Las gestiones que se hicieron con Tinelli, priorizando los sponsors".

"Lo importante es que estamos superando un momento muy difícil en lo económico e institucional y que al fútbol no le afectó. Fue clave que hayamos tomado las medidas de prolongar contratos hasta diciembre o el fondo de subsidios para los libres que hicimos con el gremio para que exista un sueldo básico", cerró Tapia.