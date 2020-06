"Ahora no pienso en irme del Borussia"

No hay clubes, grande o pequeño, que no sueñe con tener en sus filas a Erling Haaland. El precoz futbolista ha desempolvado récords y ha llamado la atención del Real Madrid, entre otros transatlánticos.

El club blanco lo tiene en la agenda para el mercado de verano de 2021, de modo que el atacante tendrá unas vacaciones tranquilas, pues ese es su deseo tras el último encuentro de la Bundesliga.

Con 16 goles en sus primeros 17 partidos, Haaland ha cautivado al mundo, que sabe que su cláusula será de 75 millones de euros. El jugador dijo en una entrevista en 'WAZ' que se queda.

"No pienso mucho en el futuro, vivo el presente y decido qué es lo mejor para mi carrera en cada momento en concreto. Por eso me incorporé al Borussia Dortmund el pasado verano", comenzó.

Haaland echó flores sobre el Borussia y aseguró que en esta temporada no tiene intenciones de moverse."Es uno de los mejores clubes del mundo y he firmado un contrato lago y prácticamente acabo de llegar, así que ahora no pienso en irme para nada", acabó.

El Borussia Dortmund hará cambios en su plantilla de cara al curso que viene. El propio Lucien Favre se ha ganado una vida extra y seguirá en el club aurinegro. En cualquier caso, Haaland pasará a estar de vacaciones hasta el mes de junio.