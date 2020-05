Ahora o nunca para Pjanic

El fichaje de Miralem Pjanic empieza a ser considerado prioritario por el Barcelona. El bosnio ha sido un jugador que ha gustado siempre y que ha sido relacionado con el equipo azulgrana en bastantes ocasiones, sobre todo en el año en el que terminó recalando en la Juventus desde la Roma.

Pjanic acaba de cumplir 30 años, por lo que no se puede pensar en él como en un fichaje a largo plazo, y llama la atención que, para conseguirlo, el Barça se esté planteando desprenderse de Arthur Melo, que apenas llegará a los 24 en unos meses.

Se trata de un centrocampista de creación que suele tener un fútbol pausado y de ritmo bajo como el que ha exhibido el equipo azulgrana en los últimos tiempos. Y el que requeriría un Messi en los últimos años de su carrera.

El bosnio tiene un gran golpeo a balón parado, aunque en esa faceta poco tendría que hacer con el argentino en el equipo, y es un futbolista de fina técnica. Una especie de Luka Modric en ofensivo, algo más llegador y menos organizador.

En 2016, el Barça terminó decantándose por la llegada de André Gomes en lugar de la del balcánico y el tiempo confirmó que aquel fichaje fue un error.

Curiosamente, Pjanic es un jugador que gusta en la Ciudad Condal desde sus tiempos del Olympique de Lyon. Una diana suya ante el Real Madrid en el Bernabéu, cuando contaba con apenas 19 años, sirvió para que el equipo blanco quedara eliminado de la Champions League en la temporada 2009-10.

En el club francés disputó tres temporadas y fue precisamente esa, la del cruce con el equipo 'merengue', la mejor de todas. El centrocampista bosnio jugó más partidos que en cualquier otra campaña de su carrera, 53, y cerró el curso con once dianas y 13 asistencias.

Pero de eso hace ya una década. En la Roma pasó cinco temporadas, de los 21 a los 26, con un rendimiento regular hasta que en la 2015-16 llegó a los mejores números de su carrera, con 12 tantos y 13 pases de gol.

Luego, en la Juventus, ha continuado mostrando su clase, aunque en la última campaña, antes del parón por el coronavirus, ya se habían empezado a mostrar algunos síntomas de agotamiento.

Para el Barça, en cualquier caso, no significan nada. El conjunto 'culé' seguirá luchando por su fichaje porque lo ve como el refuerzo perfecto para el centro del campo, a la espera de que De Jong siga adaptándose y Busquets también ofrezca sus últimas tardes de fútbol. La pregunta es si estará Arthur entre la rotación o no, pero parece que la salida del brasileño es condición 'sine qua non' para la llegada de Pjanic.