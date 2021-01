"Ahora soy un Carrasco maduro, menos loco"

Dicen que el Atlético marca a los futbolistas. Uno nunca termina de irse y, por ese motivo, más de uno termina volviendo.

Algo así debió experimentar Yannick Carrasco. Dejó el Atlético en su día y probó suerte en el Dalian Yifang chino para regresar después. Lo ha hecho convertido en un jugador mucho más completo y está firmando un gran curso.

"Es difícil decir si esta es mi mejor versión. En el fútbol se olvida lo que pasó antes, solo miramos el ahora. El antiguo Carrasco también fue importante para el Atlético, también lo estoy demostrando ahora. Pero sí es verdad que estoy más maduro, menos loco que cuando era joven", analizó en una entrevista a 'Marca'.

Carrasco cree que, ese crecimiento, se lo debe en parte a Simeone: "Siempre ha sido importante. Él tiene bien claras sus ideas. Yo antes podía correr, pero no era igual, era ofensivo. Siempre me ha ayudado mucho el Cholo en el esfuerzo y la motivación. No te deja respirar, le encanta su trabajo. Está siempre hablando, gritando... Es importante, hay otros que te dejan un poco, te acomodas y ya no es igual. Él es un jugador más del equipo".

Llorente dijo que un entrenamiento era como ir a la guerra. Así lo ve también Carrasco. "Es así, siempre pide intensidad. No es bueno bajar los brazos. Si estoy con los brazos cruzados... ya está él ahí", prosiguió.

Por último, habló sobre la Champions, la espinita del Atlético. "Es verdad que todos tenemos un sabor amargo, queremos ganar torneos, pero eso no se elige. Tenemos que intentar llegar lo más lejos posible", explicó.

El Chelsea será su próximo rival en la máxima competición continental: "Será una eliminatoria dura. Es un equipo fuerte, grande, con buenos jugadores... Veremos lo que pasa".