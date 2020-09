"Ahora un entrenador es más un cuidador, porque no hay tiempo de entrenar"

El Manchester City derrotó al Bournemouth en la EFL Cup y ahora mira a su siguiente partido contra el Leicester. No da respiro el calendario de Inglaterra y esto agobia a un Pep Guardiola que en rueda de prensa se quejó por ello.

"Desafortunadamente, ahora mismo un entrenador es como si fuera de recursos humanos o un cuidador, porque no tenemos mucho tiempo para practicar y entrenar", aseguró el técnico 'citizen'.

"Ahora solo tenemos sesiones de recuperación porque en tres días jugamos ante el Leicester, después en otros tres o cuatro días ante el Burnley, y después, contra el Leeds", añadió un Guardiola que además afronta un importante problema de lesiones.

Para el de Santpedor, el problema es que esto supone un riesgo físico para la plantilla: "No tenemos tiempo para entrenar, solo para recuperarnos y llegar frescos al siguiente partido. Y eso es todo, no tenemos tiempo para practicar casi nada, solo para evitar lesiones".

"Siempre he pensado que lo que hay es lo que hay. Preferimos tener cuatro, cinco semanas para prepararnos, preferimos tener otras situaciones, pero me encanta convencer a los jugadores, sobre todo en este club o en los que he estado, que no existen las excusas", concluyó.