Ahora, Zidane quiere conectar a Vinicius con Hazard

El brasileño Vinicius Junior y el belga Eden Hazard nunca han comenzado un partido juntos. Ante el Mallorca puede ser la primera ocasión si Zinedine Zidane da el paso de juntar a dos futbolistas que ve en la misma posición. Se mostró receloso en la víspera.

"No lo veo imposible", admitió antes de mostrar dudas. "Como entrenador, intento que el jugador esté lo más cómodo posible en el campo y la posición de Vini es la de Eden", admitió.

No es descartable que sea su apuesta tras ver cómo Fede Valverde o James Rodríguez cayeron a la banda derecha ante Valencia o Real Sociedad. En este caso, sería Eden Hazard el que tendría que modificar su posición o probar con Vinicius en una zona donde Zidane considera que puede explotar menos su velocidad.

"Me gusta poner a los jugadores en su mejor posición, pero no significa nada porque durante el partido pueden jugar juntos. No tengo ninguna duda", opinó.

El técnico madridista valora la continua mejora de Vinicius y la actitud del brasileño. "Tiene 19 años y tiene que aprender muchas cosas seguro. Él lo sabe. Tácticamente y muchas cosas más, pero es un chico que quiere trabajar y es lo que está haciendo. Lo ha hecho fenomenal ante la Real Sociedad, no solo ofensivamente, y va poco a poco. Lo bueno es que tenemos un jugador muy bueno para el presente y el futuro del Real Madrid".