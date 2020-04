Ainhoa Tirapu colgará los guantes al final de temporada

La meta internacional del Athletic Club Ainhoa Tirapu, quien anunció este martes que cuelga "los guantes" al final de la presente temporada, confesó tras ese anunció que le hubiese gustado" despedirse "en el campo", pero asume que, ante la posibilidad de que no se reanude la competición por la pandemia de COVID-19, quizás no pueda hacerlo.

"Me hubiera gustado hacerlo en el campo, pero no sé si la situación actual me va a permitir hacerlo. Como no sabemos si nuestra Liga volverá, he decidido hacerlo de esta manera", dijo en un mensaje a la "familia" del Athletic distribuido por el propio club bilbaíno a través de sus canales de comunicación.

Tirapu explica que con su decisión quiere dar paso "a la cantera" de Lezama. "Una vez que me he vaciado y ya he dejado todo lo que tenía, solo me queda dejar un hueco para las que vienen de la cantera, para que puedan disfrutar del Athletic como yo lo he hecho y para que den todo por esta camiseta como yo lo he hecho", asegura.

En ese sentido, avanzó su intención de convertirse en una seguidora más desde "la grada". "Ahora pasaré a otro punto, a la grada con vosotros, a animar, a empujar al equipo y a disfrutar del Athletic de otra manera. No me queda duda de que los disfrutaré como lo hacéis vosotros", dice a los aficionados.

A los que agradece el apoyo recibido durante su carrera de 15 temporadas como rojiblanca. "He crecido como persona de vuestra mano. Vuestra fuerza me ha hecho más fuerte y vuestros ánimos me han llevado en volandas. Cada vez que me he puesto esta camiseta he dado el 100 por cien y lo he disfrutado muchísimo. Así que solo me queda agradecéroslo", dice una Ainhoa que finaliza su mensaje dando las gracias ("Eskerrik asko") y con el grito de "¡Aupa Athletic!".