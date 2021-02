Aitana Bonmatí, 'MVP' de la final de la Copa de la Reina

La centrocampista del Barcelona Femenino Aitana Bonmatí ha sido elegida mejor jugadora de la final de la Copa de la Reina en la que su equipo goleó este sábado por 3-0 al EDF Logroño en La Rosaleda de Málaga, y expresó su "orgullo" por esta distinción, aunque destacó el "título colectivo".

"Ganar un título individual me llena de orgullo, son muchos años y mucho trabajo, pero me quedo con el título colectivo. Sin mis compañeras, los títulos individuales no llegarían. Gracias a todos por sumar y crecer como jugadora", afirmó en rueda de prensa la internacional española.

El Barça se impuso por 3-0 a las riojanas y el segundo tanto del encuentro fue obra de Bonmatí, en una acción en la que condujo el esférico desde el centro del campo y se perfiló ante la defensa rival para lanzar todo un misil que superó a la portera Pamela Tajonar, justo antes del descanso.

La internacional con España recogió el galardón como mejor futbolista de la final, en la que el Barcelona conquistó su séptimo título copero para pasar a convertirse en el equipo más laureado en esta competición.