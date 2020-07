Aitor, el granito del muro granota

La parada de Aitor Fernández con su pie izquierdo para salvar un punto frente al Real Valladolid es la continuación del notable rendimiento del portero titular del equipo levantinista. Sus 4,6 rechaces por choque le convierten en el segundo guardameta más activo de todas las grandes ligas europeas, tan solo por detrás de Gabriel, el arquero del Lecce italiano. Es una de las claves de la certificación casi matemática del equipo granota en primera división una temporada más.

La brillante victoria levantinista frente al Betis del pasado fin de semana y el empate sin goles frente al Real Valladolid ha permitido al conjunto de Paco López rozar la permanencia automática del conjunto valenciano un año más en la élite del fútbol español, sin pasar apuros clasificatorios durante toda la temporada. A falta de cinco partidos, incluso puede optar a pelear por plaza europea, según consta en la casa de apuestas Betway, ya que está a seis puntos del Athletic Club. El Levante, a pesar de ser el equipo al que más rematan por partido en toda la competición, más de 15 disparos de media, ha encontrado en su portero Aitor Fernández un auténtico escudo.

En su segunda temporada en la plantilla levantinista, el guardameta de 29 años va a culminar la temporada con mejor rendimiento de su carrera deportiva. Curtido en dos de las mejores canteras españolas, las de Athletic y Villarreal, fue internacional en categorías inferiores Sub 19 y Sub 20, aunque no llegó a debutar en ninguno de los dos primeros equipos.

Arrasate es palabra clave para Aitor. Es el nombre del municipio donde nació y es el apellido del entrenador que le rescató para comandar la portería del Numancia durante dos temporadas, donde en la segunda rozó con sus guantes el ascenso a primera división, jugando además los 46 partidos de la temporada, incluidos el 'play off' de ascenso, con más de 4.000 minutos jugados sin descanso. Su progresión constante le llevó a firmar hace dos temporadas por Levante UD, compartiendo responsabilidad bajo palos con otro contrastado portero español, Oier.

Durante la pasada temporada, ambos guardametas compartieron titularidad casi equitativamente. Pero desde el inicio del curso actual, el técnico Paco López ha confiado en Aitor Fernández y éste le ha respondido con hechos: es el portero con más paradas por partido en Primera y Segunda División española. Sus 4,6 rechaces por partido de media en 32 jornadas superan las 4,4 paradas de Doménech en doce partidos, o las cuatro paradas por duelo de Badía, el meta del Elche, en Segunda División.

Solo el portero del Lecce, Gabriel, con 4,9 rechaces por partido, le supera en las grandes ligas europeas. No obstante, el equipo italiano encaja 2,34 goles por duelo, una media mucho más elevada que el equipo levantinista, que solo encaja 1,39 tantos por partido.

El otro detalle que demuestra el gran estado de forma de Aitor Fernández es su rendimiento frente a los penaltis esta temporada. Ha detenido tres penas máximas en Liga frente a Eibar, Leganés, y el de anoche frente al Valladolid en Zorrilla. Esta cifra le iguala en el liderato del ranking español junto a Pacheco, el portero del Alavés. Pero es el líder absoluto si incluimos la Copa del Rey, puesto que el meta levantinista detuvo otro más en este torneo frente al Real Jaén el pasado mes de enero.

De cara a la recta final del campeonato, se antoja clave que el arquero vasco mantenga ese alto nivel frente al asedio de los equipos rivales. La progresión de su rendimiento y su madurez presagian que Aitor Fernández puede convertirse en uno de los arqueros referentes de la competición en los próximos años.