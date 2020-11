Aitor Fernández reconoció contactos en el pasado con Athletic y Arsenal

Uno de los guardametas más destacados de esta Liga, Aitor Fernández, conversó con 'AS' sobre las opciones que tuvo en el mercado y también de la temporada que tiene por delante con el Levante.

La ventana de traspasos, movida para él: "El club me transmitió tranquilidad y yo quería quedarme. Valoramos que conseguí el cariño de la afición. Sí es verdad que hubo contactos con Athletic o Arsenal. Han preguntado bastantes clubes y es verdad que esos dos son ciertos. Me siento muy arropado en el Levante y no hay más historia".

"No estamos mal esta temporada. A ver, que te diga que estamos bien cuando nos encontramos en descenso es un poco extraño. Quizás estamos en esta situación ahora porque en los partidos importantes no nos ha bastado con estar bien. La verdad que el inicio de LaLiga no nos ha acompañado y jugar todos los partidos fuera de casa tampoco", reconoció.

Espera, poco a poco, encontrar ese gran nivel que demostró el curso anterior: "Mi objetivo es ser mejor portero que el año pasado, independientemente de las paradas. Yo creo que mi temporada tiene mucha repercusión, pero no es el tipo de portero que me gustaría ser. Me gustaría ser uno que pueda organizar mejor a la defensa para que no lleguen tanto. Quizás esta campaña lo estoy consiguiendo y no está teniendo tanta repercusión. Son diferentes formas de ver el fútbol".