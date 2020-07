"Al Barça le está costando; el Madrid tenía menos descanso y mira..."

El COVID-19 obligó a aglutinar todo el fútbol en un periodo muy corto de tiempo. Eso ha hecho que los equipos tengan que jugar cada 72 horas.

"Al final, todo el mundo descansa prácticamente lo mismo. Creo que algunos técnicos deberían pensar más en su capacidad de entrenar...", dijo sin pelos en la lengua Javier Tebas a 'Europa Press'.

Y es que no entiende muchas de las quejas que ha escuchado últimamente. "Está de moda protestar por todo. Muchos intentan justificar un fracaso deportivo con los descansos y los horarios", opinó.

Puso como ejemplo el caso del Barça y el Madrid: "Parece que el Barça era el que más descanso tenía, o eso se decía, y es al que más le está costando. Decían que el Madrid tenía menos y mira... Llegamos al absurdo".

Pero, por mucho que Tebas lo defienda, un estudio de ProFootball DB demuestra que el descanso no es equitativo. No todos cuentan con las mismas horas para una óptima recuperación.

"Tendrían que jugarse todos los partidos el mismo día y a la misma hora. Así, muchos de los que ahora se queja, cobrarían un tercio de que ganan ahora mismo", continuó crítico Tebas.

Dejó un recado también al Espanyol, que protestó por el horario que le han puesto ante el Eibar a las 14.00 horas. "Yo no sé con qué agencias maneja el Espanyol, nosotros nos guiamos por la Agencia Española de Meteorología (AEMET). Igual hay un microclima especial en Cornellà, allí en su estadio...", dijo. "Quedan días, igual cambian las circunstancias. Esperaremos a que se acerque la fecha y ya veremos", prosiguió.

Quiso dejar claro Tebas que no habrá público en las gradas. "No es una prioridad. Tenemos un protocolo y no queremos aglomeraciones. No nos engañemos... podría haber un rebrote", explicó cauto.

Por último, habló sobre la situación de Griezmann: "Espero que siga en el Barcelona. No conozco los temas internos del Barcelona, pero es un fantástico jugador y lo quiero en LaLiga".