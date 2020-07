Al Barça le importan más la Champions y el ascenso del filial que la Liga

Está claro que el Barcelona mantiene viva la llama de la pelea por el título de Liga para no decepcionar a sus seguidores, pero hay poca fe en poder reeditar el campeonato.

Al Barça probablemente se le escapó el título en el comienzo de la campaña y ahora, tras la pandemia, ha quedado claro que los azulgranas han echado en falta un ligero colchón de puntos que podían haber conseguido ante rivales más asequibles.

El problema, por tanto, no ha sido tanto en el ahora como en lo que pasó hace meses. Sin mucha esperanza, el Barça ganó por los pelos en Zorrilla y al menos mantuvo hasta el jueves la incertidumbre por el título.

Pero el partido de Valladolid dejó claro que la Liga ya no es lo que más preocupa en 'can Barça'. Para empezar, Setién solo se llevó 18 jugadores al feudo blanquivioleta. Una decisión sorprendente, pues no es que el equipo esté muy sobrado de físico.

Mandó más el filial, que se jugará en siete días el ascenso a Segunda precisamente con el segundo equipo pucelano. Por ello, jugadores como Cuenca, Morer, Monchu o Collado, además de Ansu Fati, sancionado, no viajaron a Zorrilla.

El filial jugó un amistoso con el Europa y el Barcelona le dio más importancia a la preparación del 'play off' de ascenso que a su propio partido.

Varios jugadores acabaron muy cansados ante los de Sergio, pero Setién no tenía mucho en el banquillo para relevarles sin poner en peligro el resultado. El cántabro sabía que ahora iba a disponer de varios días de descanso y jugó con ello, aunque lo cierto es que parece que, desde hace unas jornadas, todos en el Barça solo piensan en la Champions. Es la única vía de escape para salvar una temporada que, casi pase lo que pase, será decepcionante.