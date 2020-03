"Al Barça, si lo dejas jugar... estás jod*do"

El Real Madrid aguantó en la primera parte y sentenció el 'Clásico' en la segunda y Zinedine Zidane trató de analizar por qué los blancos se llevaron el gato al agua al final.

Para 'Zizou', la clave estuvo en la presión que sus pupilos empezaron a hacer tras el descanso, después de una complicada primera mitad.

"El partido me deja muy buena sensación. La primera parte un poco complicada, un partido igualado, pero la segunda fue muy buena, ofensivamente hemos sido muy superiores y sobre todo estuvimos muy bien en la presión, en la primera parte nos costó un poco", explicó en 'Movistar LaLiga'.

El galo reconoció que le pidió una presión muy adelantada a los suyos: "Contra estos equipos es lo que hay que hacer, presionar muy bien arriba. Si los dejas jugar, corres detrás del balón y eso es muy jod*do".

Para concluir, Zidane habló de Vinicius y Mariano, los dos goleadores del equipo blanco. Del brasileño, mostró su alivio porque por fin hubiera encontrado el camino al gol: "Ha tenido acierto, me alegro por él. Se lo merecía y es un gol importante contra un rival importante, me hubiera gustado también el tiro de Isco pero (Ter Stegen) hizo un paradón increíble".

Del punta hispanodominicano, dijo que todos estaban encantados con él. "Al final ha sido importante, ha salido y ha metido el gol, me alegro porque no ha sido fácil para él porque no ha jugado mucho. Todos se alegran por Mariano porque lo ha dado todo en el campo", finalizó.