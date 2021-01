Al Betis le costó 1,20 euros, y ahora busca reivindicarse en Tercera

Fue de esos fichajes que no dejan indiferente a nadie. Por lo particular de su cuantía, lo que apenas cuesta un café. No cuajó en el Betis y se le perdió la pista. Ahora, tras vagar por lo más modesto del fútbol semiprofesional español, Cedrick Mabwati ha reaparecido en el Avilés.

Se crió en el Atleti, pero acabó dejando la cantera rojiblanca para probar suerte en el Numancia, un club con el que los 'colchoneros' siempre han tenido una relación de colaboración.

Allí militó por tres temporadas, rindiendo a un nivel más que aceptable, ganándose la titularidad en la categoría de plata. Y en el verano de 2013 llamó a su puerta el Real Betis.

Fue un fichaje tan 'random' como lucrativo para el Betis. Porque le costó apenas un euro y veinte céntimos. Así, como suena. Era la cláusula estipulada en su contrato en caso de que llegase un Primera a por él, y se convirtió en el fichaje más barato de la historia de la categoría, de todos aquellos en los que ha habido dinero mediante, claro.

Solo estuvo una temporada en el Betis. Jugó 35 partidos, 21 de ellos como titular, pero este extremo congoleño tuvo que salir a buscarse las castañas lejos de Heliópolis.

Su destino, Osasuna. Y ahí empezó a torcerse todo. Pese a que como 'rojillo' siguió jugando de forma regular (algo más de 1.600 minutos, frente a los casi 2.000 del Betis), al terminar la temporada hizo las maletas y se fue a la MLS.

En el Columbus Crew de Ohio militó dos cursos, tras los que volvió a España, donde se topó de bruces con la desgracia. Se rompió la rodilla cuando militaba en el UCAM Murcia, y su carrera se frenó por completo.

Reapareció al año siguiente en el Inter de Madrid, pero con escaso (escasísimo) protagonismo. Y tampoco lo tuvo en la atípica pasada temporada, en la que militó en el Tudelano.

Parecía que su carrera tocaba a su fin con apenas 28 años, cuando se quedó en el paro en verano y nadie le contrató para este curso. Hasta que en el mercado invernal llamó a su puerta el histórico Real Aviles, un club centenario que milita en la Tercera División en la actualidad.

"Llegó físicamente muy bien, tiene ritmo y marca la diferencia", dijo de él su nuevo entrenador, Abraham Albarrán, quien está convencido de que en cuanto se ponga a tono será titular. Y él está dispuesto a pelear por reivindicarse. Por demostrar que aún tiene mucho que ofrecer al fútbol.