Al Borussia le basta con Sancho

El Borussia Dortmund aguantó el tirón del Bayern de Múnich en la Bundesliga y se llevó los tres puntos ante un luchador Freiburg, que por el momento queda alejado de la zona que de acceso a competiciones europeas.

Ajenos al tremendo lío que se armó en el choque entre Hoffenheim y Bayern, los dos equipos jugaron de poder a poder y los amarillos pudieron mantener su casi inmaculada racha de los últimos partidos. Atraparon al RB Leipzig, aunque este tiene un partido menos, y quedaron a cuatro puntos del Bayern.

A diferencia de lo que acostumbra en Alemania, el Borussia Dortmund tiró de pragmatismo para ganar al Freiburg. No hubo juego brillante, tampoco un repertorio de ocasiones... Por no haber, no hubo ni gol de Haaland.

El noruego, que entró en la segunda parte y tuvo casi media hora, se quedó a cero, pero es que a los suyos les costó mucho sentenciar el partido.

Jadon Sancho aprovechó una gran acción de Thorgan Hazard y puso el 1-0 al cuarto de hora de partido con su decimoséptimo tanto de la temporada.

Los de Favre entregaron el balón y el campo a su rival y buscaron un contragolpe decisivo, que nunca llegó, a pesar de que el Borussia incrementó su presión y su dominio tras el descanso.

En el segundo acto, Achraf disparó al larguero, Brandt, Sancho y Hazard acumularon ocasiones... Ninguno logró anotar el de la sentencia y, por eso, el Freiburg pudo empatar en un cabezazo de Petersen que salvó Piszczek.

Sin la claridad de otros días, el Borussia salvó un choque importante y sigue en la pelea, aunque el Bayern, que arrasó al Hoffenheim por 0-6, parece inalcanzable.