"Al Cholo no hay que tenerle miedo, ayuda mucho"

El Allianz Arena está preparado para un choque de altura. El Bayern se mide al Atlético en uno de los partidos destacados de la jornada.

Jan Oblak habló sobre el choque. "Probablemente el Bayern siga siendo el equipo en mejor forma de toda Europa, será muy difícil. Pero intentamos ganar todos los partidos. Será un gran duelo, como siempre cuando jugamos contra el Bayern", opinó.

Le preguntaron por Simeone y esa apareciencia que tiene de entrenador duro. "Desde fuera, a veces puede parecer que uno debería tenerle miedo. Pero nadie tiene que temerle. Es un tipo completamente normal, ayuda mucho a los jugadores, explica lo que hace... Al margen, principalmente quiere motivar a los jugadores y a los aficionados en el estadio", apuntó.

Se refirió también a Neuer, que será quien ocupe la puerta del Bayern. "Cuando está en uena forma, ayuda mucho al equipo. Solo puedo decir cosas buenas de él", dijo.

Por último, admitió que no sabía mucho de Flick hasta que cogió las riendas del Bayern. "No lo conocía, he de admitirlo. Pero ahora, todos lo conocen, por supuesto. Ha ganado todos los títulos que podía ganar, lo hizo muy bien", finalizó.