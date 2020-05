"Al dar positivo te asustas y te sorprendes, pero te tranquilizan"

En la vuelta al fútbol después del confinamiento, en el Real Valladolid hubo dos jugadores que dieron positivo en el análisis serológico después del negativo en la prueba PCR.

Óscar Plano, uno de los dos junto a Matheus Fernandes, habló de lo que sintió al saber que no era negativo: "Cuando te dicen que en la prueba de PCR das negativo, pero que tienes los anticuerpos, te asustas, pero los doctores y directivos del club me llamaron para que estuviera tranquilo y en una semana me repetían las pruebas. Mientras la familia y yo estemos bien, no hay que preocuparse".

El atacante pucelano reconoció que había desvelado su positivo para dar naturalidad al asunto y tras consultarlo con los médicos y la familia: "Todos sabemos la situación que estamos viviendo y cuanta más naturalidad le demos al tema, mejor lo podremos llevar. Yo quería transmitir que no pasa nada, que es lo que nos toca vivir y que hay más gente que lo está pasando como yo. Lo consulté con mi familia y con el Valladolid y prefería decirlo porque no es algo malo y tampoco hay que darle más vueltas".

"Cuando te toca a ti y realmente no has tenido ningún síntoma te sorprende. No lo hemos pasado ninguno de los tres y no sabemos muy bien de dónde viene. Hay mucha gente que lo está pasando y realmente no sabemos cómo van los test, así que hablar con los doctores me tranquilizó mucho", concluyó el futbolista en declaraciones que recoge 'AS'.