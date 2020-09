Al Dépor se le complica la continuidad Shibasaki

Gaku no quiere perder su puesto en la Selección de Japón. LaLiga

El Deportivo empieza a hacerse a la idea de que no tendrá a Gaku Shibasaki la próxima temporada. Según cuenta 'Cadena SER', al mediocentro no le importaría jugar en Segunda B, pero teme caerse de la Selección de Japón y podría marcharse para no perder su puesto en ella.