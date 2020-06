Al Espanyol le crecen los enanos y le baja la moral

Cuando no es el año, el día o la hora, no lo es. Y eso parece que le está pasando al Espanyol. No estuvo especialmente mal el equipo de Abelardo en el Villamarín ni lo estuvo al contrario el Betis que, sin embargo, se llevó los puntos.

Al equipo 'perico' le crecerían los enanos si se pone a montar un circo. No es que su posición en la tabla sea flor de un día ni fruto del azar. Pero la larga ausencia de Raúl de Tomás, el aspirante a salvador que reapareció tras el parón, y especialmente la última jugada de esta noche de Wu Lei no acompañan a la esperanza.

RDT llegó en medio de un desierto de fe y levantó el ánimo del espanyolismo. Lo mismo que hizo Abelardo, que llegó una semana antes. Pero el COVID-19, primero, y las lesiones, después, hicieron olvidar la racha y buena dinámica del delantero.

Fue con la entrada del ex del Benfica y Wu Lei cuando de verdad asustó el equipo catalán. Hasta entonces, solo destacó por un inicio prometedor y una ocasión en la que Calleri se durmió antes del descanso.

En ese primer tiempo, el Betis intentó adornar su falta de ideas. Y lo hizo con posesión y mando, así como con los intentos de Canales, Fekir o un Borja que adelantó a Loren en las preferencias de Alexis, técnico debutante en los verdiblancos.

Con la mayor intención local se fue diluyendo la primera mitad, que pudo cambiar de signo al descanso si Calleri, en vez de temer al error, hubiera arriesgado al éxito en el área. Dejó tiempo para que la defensa se rehiciera y una milagrosa pierna apartara el peligro.

Bartra y Joel rematan al Espanyol

Pero del posible 0-1, descanso mediante, llegó el 1-0. La segunda parte comenzó con un ataque del Betis que acabó en el córner que sirvió de aperitivo al gol de Bartra. El defensa, en el primer palo, remató impecablemente para poner por delante a los suyos.

Reaccionó inmediatamente el Espanyol con dos ataques que parecían volcar el campo hacia la meta de Joel. Una respuesta que no pasó de espejismo a los pocos minutos.

De hecho, se creció el equipo verdiblanco mientras Abelardo ponía toda la carne en el asador. El cuadro bético rondó el área de Diego López con un inmenso Emerson y los centros siempre peligrosos de Canales. Incluso rozó Fekir el 2-0 con un disparo que detuvo el meta 'perico'.

Pero la entrada de RDT, Wu Lei y Melendo le lavó la cara a su equipo. Al menos en las sensaciones. Poco tardaron los dos primeros en pisar área y poner en aprietos a la defensa, aunque fue en el añadido cuando realmente hizo daño el delantero chino del Espanyol.

O lo iba a hacer, porque solo una magistral parada de Joel a lo Casillas ante Perotti impidió el empate. El arreón final se resumió en esa jugada: pase de la muerte a Wu Lei que remata a un metro de la línea y se topa con la estirada felina del meta verdiblanco. Aunque, sin quitar méritos, tampoco fue el mejor remate de su carrera.

Al final, un par de malas decisiones del asiático y un córner con Diego López buscando la épica dieron paso al pitido final, al estreno con victoria de Alexis con más puntos que brillo y a un Espanyol al que la Segunda le acecha cada semana más.