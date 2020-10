"Al Getafe le han puesto adjetivos que en otros equipos son elogios"

En mitad del parón por las selecciones, José Bordalás pasó por los micrófonos de 'El Larguero' de la 'Cadena SER' para explicar la actualidad del equipo azulón, criticado en ciertas ocasiones por su exceso de agresividad.

"Me siento valorado. Se ha criticado a mi equipo. Se nos ha juzgado y puesto adjetivos que en otros equipos son elogios. Se hablaba de equipo agresivo que competía en exceso y ahora es una virtud. A mí no me molestaba, pero por los chicos...", destacó.

El mercado del Getafe: "Como entrenador mi obligación es analizar las necesidades del equipo. El club ha hecho el esfuerzo, pero los jugadores no han llegado. Han venido jugadores con números en Primera como Ünal y Cucho y luego otros como Poveda, Mollejo, Palaversa y Diaby. No tengo dudas de que sean buenos a medio o largo plazo, ahora necesitan una transición".

Sabe que cada curso es un mundo: "En Primera no se debe experimentar, no perdona. Hemos visto lo que le ha pasado al Espanyol pese a jugar la Europa League. Terminó con descenso. En la élite nunca puedes estar tranquilo. Cada día hay una igualdad terrible. En nuestra primera temporada tardamos en ganar fuera de casa y ahora el Cádiz ha ganado dos partidos. Todos intentan mejorar".

Su virtud para sacar el máximo de cada futbolista: "Hay jugadores con experiencia y lo han notado. Siempre intento sacar lo mejor y que las prestaciones se incrementen. Arambarri y Damián me lo han dicho. Tengo la virtud de mejorar las prestaciones de los jugadores. Convencerlos de que si hacen una temporada buena se van a revalorizar".