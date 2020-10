Al inglés que tanteó Guardiola ya le comparan con Gascoigne

Paul Gascoigne fue una de las grandes figuras de Inglaterra en los '90, sobre todo en aquel Mundial de Italia. Ahora, en el país británico empiezan a compararle con Jack Grealish, el atacante del Aston Villa que ya luce con el combinado nacional y que fue pretendido por Pep Guardiola.

"No me veo como Gascoigne, pero me gustaría ser como él por la forma en que jugaba al fútbol. Me gustaría ser comparado con 'Gazza', un icono absoluto", reconoció el propio Grealish a 'Sky Sports' tras el encuentro.

"Junto a Wayne Rooney fue probablemente uno de los más grandes de Inglaterra en los últimos 30 años. Si tuviese que elegir a uno de los dos, el primero sería 'Gazza", aclaró.

Grealish, que aseguró querer hacer una larga carrera con Inglaterra, fue tanteado por el Manchester City de Pep Guardiola, que siempre le tuvo en gran estima.

Uno de esos jugadores de un solo club. Debutó en el primer equipo del Aston Villa con 19 años y ahora, con 25, explota su nivel en la Premier League.