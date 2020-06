"Al Inter le resultará difícil sacar a Morata del Atleti"

La prensa italiana especuló este lunes con la posibilidad de que Morata ponga rumbo a Milán. El Inter tendría su nombre sobre la mesa para reemplazar a Lautaro Martínez, si es que finalmente se va al Barça.

Angelo Alessio, ex ayudante de Conte en la Juventus, opinó sobre el posible futuro 'nerazzurro' de Morata. "Podría ser muy bueno para el Inter", dijo a 'Tuttosport'.

Eso sí, lo ve muy bien en el Atlético y no cree que se vaya a querer marchar. "No creo que sea fácil sacarlo de Madrid. Sé que se siente bien allí. Además, el Atlético no lo va a dejar ir fácilmente", opinó.

Alessio halagó sus cualidades como delantero: "Es muy bueno para atacar el espacio, además de ser técnico, experto en el juego aéreo y en aguantar la pelota: yo diría que es un atacante completo. Puede que tenga más gol del que demuestra, pero siempre llega a dos dígitos".

Y si le pone un sobresaliente como atacante, también se lo da como persona: "Es un chico excepcional, sabe cómo hacerse querer".