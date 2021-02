Al-Khelaïfi, a los pies de Pochettino: "Guió el partido perfecto"

En el Parque de los Príncipes no pueden esconder su alegría. Uno no vence todos los días a un grande como el Barça y de forma tan abultada.

Tras el 1-4 en el Camp Nou, Al-Khelaïfi atendió a los medios del club. "Todo el mundo está contento. Los jugadores hicieron un partido perfecto, lo hicimos muy bien. Estoy muy contento. Pochettino preparó el partido genial", halagó.

Eso sí, dejó claro que aún no hay nada ganado y, por tanto, nada que celebrar: "Todavía quedan otros 90 minutos. Esto no ha terminado, nos gustaría festejarlo, pero queda otro encuentro. Además, en la Ligue 1 no vamos primeros. Hay que mantener la calma".

"Estoy muy orgulloso de los jugadores. Tendremos que seguir al mismo nivel, con el mismo espíritu y juntos, como un equipo. Cuando jugamos así, somos fuertes. Tenemos que mantener esta mentalidad", finalizó.