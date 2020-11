Al-Khelaïfi, absuelto en el juicio por presunta corrupción con la FIFA

Nasser Al-Khelaïfi no irá a prisión. Este viernes, el presidente del Paris Saint-Germain y del grupo audiovisual 'beIN Media' ha sido absuelto en el juicio donde se le acusaba de corrupción en la adjudicación de derechos televisivos para los Mundiales de 2026 y 2030.

Informan los principales medios de que el Juzgado Federal de lo Penal de Bellinzona, donde estaba siendo procesado, sí que ha condenado a Jérome Valcke, ex secretario general de la FIFA, pero también eludirá la prisión.

En su caso, Valcke ha sido condenado a 120 días de multa suspendida por "falsificación de títulos", pero ha sido absuelto del cargo de "corrupción privada".

Al-Khelaifi había sido acusado de darle a Valcke, quien fuera mano derecha de Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, el uso de una villa de lujo en Cerdeña a cambio de conseguir para 'beIN Media' los derechos de retransmisión de la Copa del Mundo.

Tiempo a trás, Jeróme Valcke reconoció haber pedido la ayuda del presidente del PSG para financiar la 'Villa Bianca' unos meses antes de firmar en abril de 2014 un contrato con 'beIN' para los derechos en África del Norte y Oriente Medio de los citados campeonatos.

La Fiscalía había pedido 28 meses de prisión contra Al-Khelaïfi, tres años contra Valcke y 30 meses contra Dinos Deris, empresario griego también presuntamente involucrado. Sin embargo, la justicia suiza ha determinado que el presidente catarí del PSG no cometió delito alguno.

"Este veredicto es una verdadera victoria"

'Mundo Deportivo' recoge las primeras palabras de Nasser Al-Khelaïfi tras salir del juicio. "Después de cuatro años de acusaciones infundadas, acusaciones ficticias y ataques constantes a mi reputación, la justicia me ha absuelto por completo", arrancó.

"Este veredicto de es una verdadera victoria. Confirma que siempre he actuado en el más estricto respeto a la Ley y los procedimientos, siempre he confiado en la justicia con la que he colaborado activamente durante muchos meses para que estas acusaciones totalmente infundadas sean rechazadas. De mis funciones, seguiré poniendo todas mis energías al servicio del deporte, y más aún en este momento en el que necesita la movilización de todas las fuerzas vivas", añadió.