Al Madrid empiezan a cuadrarle las cuentas por Mbappé

Parecía que el sueño de ver a Mbappé de blanco iba a ser imposible. Que la crisis iba a echar por tierra la política de frugalidad de la que hizo gala el club blanco. Pero quizá no sea así. Quizá haya un pequeño hueco para la esperanza.

Al menos, así lo cree el diario 'AS'. La tendencia del Real Madrid es clara, o intenta serlo. Más bien intenta serlo. Se ha hablado de la austeridad del Madrid, de su frugalidad en materia de fichajes, sobre todo en los últimos años, pero no es así.

Desde que Florentino volviese a la presidencia, el Madrid solo ha estado tres temporadas en verde en materia de fichajes, y en global los gastos superan ampliamente a los ingresos.

Aún así la venta de jugadores no es la única fuente de ingresos del Real Madrid. De hecho, es hasta minoritaria. Pero el que este verano se hayan ingresado casi 100 millones y no se haya gastado un euro para fichar a nadie sin duda a que el flujo de caja del club blanco no se resienta en exceso con la crisis.

Volvamos, entonces, al 'quid' de la cuestión. ¿Puede el Madrid en estas condiciones fichar a Mbappé? Hay quien cree que sí, aunque el PSG exija unas cantidades desorbitadas por el futbolista francés.

'AS' ha analizado los flujos de mercado del Madrid, y ha determinado que gran parte de los 784 millones ingresados por ventas de jugadores en la segunda era de Florentino han llegado desde la Premier League y la Serie A. Pero claro, se han invertido 1.340 'kilos', casi el doble.

Considera el citado estudio que los blancos sí pueden creer que el sueño de fichar a Mbappé en 2021 puede hacerse realidad en unos meses. Que el no haber fichado este verano, haber vendido jugadores por 100 millones y haber liberado gran parte de la masa salarial encamina al club blanco a ello.

Pero en el otro plato de la balanza están los que creen que la frugalidad de este verano es consecuencia de la crisis, que ha dejado al Real Madrid bajo mínimos, pues la obra del Bernabéu habría fagocitado gran parte del presupuesto.

El tiempo nos dirá si lo ocurrido este pasado verano en Chamartín fue por la previsión para fichar a una nueva gran estrella o fue fruto de la pura y dura necesidad.