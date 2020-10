Al Madrid le costó cada partido de Hazard 2,5 millones

Que no ha sido el mejor año de Eden Hazard ya no es noticia. El extremo izquierdo belga aterrizó en el Santiago Bernabéu como toda una estrella el pasado verano, pero no ha rendido como se esperaba.

Tras celebrar 110 goles en 352 partidos oficiales con el Chelsea, Hazard se enfundó la camiseta 'merengue', pero las lesiones han complicado demasiado el año de su debut como jugador del Real Madrid.

El internacional belga tan solo pudo participar en 22 partidos oficiales de los 53 que disputó el equipo y únicamente marcó un tanto. Cifras muy escasas para un jugador que costó 100 millones de euros.

Tal y como recoge el diario 'AS', Hazard solo ha podido jugar el 32% de los minutos posibles, por lo que cada partido de la estrella le salió al Real Madrid por 2,5 millones de euros, ya que cobra 30 millones brutos al año, más los 20 'kilos' que los blancos pagaron por cada una de las cinco temporadas que firmó.