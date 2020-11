"Al Madrid le han hecho siete goles tres equipitos"

El Real Madrid superó este martes al Inter de Milán en una 'final' por mantener las aspiraciones a clasificarse para la siguiente ronda. Los blancos, por un ajustado 3-2, se hicieron con los tres puntos.

Con los dos goles que recibieron ante los 'nerazzurri', los blancos suman ya siete goles en contra en la Champions League. Algo que el ex futbolista y entrenador Bernd Schuster no pasó por alto.

En una entrevista en 'El Transistor' de 'Onda Cero', el alemán reconoció: "El Madrid tenía que ganar como fuera, pero da muchas facilidades defensivas a los rivales. El grupo tiene tres equipitos y te han hecho siete goles".

También se refirió a la polémica, ya pasada, entre Karim Benzema y Vinicius Junior. "No hay que tomarse muy en serio ese tipo de comentarios de Benzema a Vinicius, porque eso se puede decir en un partido y no más... pero, por otro lado, creo que a Vinicius eso no le afecta", manifestó.

Y, sobre la situación de David Alaba, futbolista del Bayern de Múnich que queda libre al final de la presente temporada, confesó: "Es una joya. Yo me lo quedaba con los ojos cerrados".