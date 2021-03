Al más puro estilo Laporta: a las 2:30 cantando el himno del Barça en la notaría

Joan Laporta ya ha presentado el aval para convertirse en presidente del Barcelona. Este miércoles 17 de marzo a las 18 horas, se realizará el acto de toma de posesión en el Camp Nou, un acontecimiento al que acudirán 300 invitados.

Hasta última hora de este martes hubo que esperar para que Laporta presentara el aval en la notaría, donde toda su directiva terminó celebrando a altas horas de la madrugada su presidencia.

Los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' captaron a las puertas de la notaría el momento en el que la directiva de Laporta cantaba el himno del Barça en la notaría donde habían firmado el aval de 124 millones de euros.

Eran las 2:30 horas de la mañana y habían entrado a las 20 horas. Gritos de "presidente" y aplausos se escuchaban desde la puerta. Hasta que apareció Laporta.

"Todo ha ido muy, muy bien. Ha habido gritos de alegría. No he sufrido. Hemos salido tarde porque la ocasión lo merecía. Este miércoles será la investidura, la toma de posesión. Falta el último trámite a presentar. Sabéis que soy optimista y siempre lo he sido", comentó Laporta a la salida de la notaría.

Muy optimista se mostró el catalán a la espera de que LaLiga valide el aval de 124 millones de euros, antes de poder ser investido como presidente del Barcelona en el Camp Nou.