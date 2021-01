"Al Real Madrid le falta un gol por partido sin Cristiano Ronaldo"

El gurú Jorge Valdano habló en 'El Transistor', de 'Onda Cero', y analizó los problemas en ataque que ha evidenciado el Real Madrid en los últimos meses.

Para él, ex técnico y ex futbolista 'merengue', gran parte de los problemas se siguen arrastrando desde la marcha de Cristiano Ronaldo de la entidad blanca en 2018.

"Desde que se fue Cristiano, al Real Madrid le falta un gol por partido, ahora no tiene especialistas del gol", explicó un Valdano que se preguntó por qué el equipo cambia tanto de unas citas a otras: "Tiene una cara para las grandes ocasiones y otra para las ocasiones menores".

No pasó por alto el argentino el debut en Alemania de un Luka Jovic que triunfó en su vuelta al país en el que se hizo grande tras muchos sinsabores en Chamartín. "No ha funcionado en más de un año, no es nada fácil jugar con la camiseta del Real Madrid", explicó, antes de focalizar en Odegaard: "No sabemos qué ocurre con él. Se lesionó y no volvió a tener oportunidades".

Finalmente, Jorge Valdano opinó de otros dos nombres importantes en clave 'merengue', Eden Hazard y Erling Haaland. Del belga, lamentó "sus desgracias", aunque valoró que Asensio esté creciendo. En lo relativo al noruego del Borussia Dortmund, posible fichaje de futuro del Real Madrid, se mostró enamorado del gigantón: "Tiene una categoría superior, es una máquina, muestra cosas que no se ven en el mundo del fútbol. Tiene una potencia descomunal, es un jugador que me entusiasma".