Al Sporting de David Gallego no le condiciona la clasificación

El entrenador del Sporting David Gallego aseguró que "la clasificación no va a condicionar al equipo ni para bien ni para mal" y reiteró que solo se están dedicando "a crecer en una idea y en un modelo de juego".

El Sporting es segundo, a un punto del Espanyol, y se mantiene por encima de los otros dos descendidos, Mallorca y Leganés, que, para Gallego, "tienen un potencial económico muy superior al resto y es probable que vayan a estar arriba", aunque luego recordó que "la categoría es muy igualada".

El entrenador rojiblanco está muy contento con su plantilla y destacó que "todos los jugadores están enchufados y con muchas ganas de participar, saben que están al servicio del equipo y que tienen que estar preparados para cuando se les necesite".

"No sé hasta dónde podremos llegar, pero estoy contento con la evolución; tenemos claro cuál es nuestro ADN y eso es algo innegociable, no voy a valorar nada más, será el día a día en que nos diga a donde vamos a llegar", señaló el entrenador del equipo gijonés.

De momento, se queda con que su equipo está en posición de ascenso directo, si bien recordó que "esto es muy largo, pero está claro que el equipo algo estará haciendo bien cuando lleva 22 puntos" y reiteró que "en una Liga muy igualada, no nos pueden despistar situaciones clasificatorias".

Gallego no podrá contar ante el Rayo Vallecano con Manu García y Bogdan, convocados por las selecciones Sub 21 de España y Ucrania, pero se mostró "muy contento por ello: son premios", aunque también señaló que "hay que felicitar al grupo porque si el equipo no rinde es difícil que los jugadores destaquen".

"Es importante que haya jugadores que vayan a la Selección, aunque luego nos haga menos competitivos esos fines de semana porque habrá menos jugadores entre los que poder elegir", manifestó David Gallego sopesando los pros y los contras de la ausencia de dos de sus jugadores.