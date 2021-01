"Al United le han pitado más penaltis en dos años que al Liverpool en cinco y medio"

Desde que el videoarbitraje llegó al mundo del fútbol, raro es el día que no se habla de alguna jugada polémica. Lejos de calmar los ánimos, el VAR muchas veces los caldea aún más.

Tras caer por 1-0 ante el Southampton, Klopp criticó que el VAR no entrara a valorar ciertas acciones. Se mostró muy enfadado el técnico 'red'. "Al Manchester United le han pitado más penaltis en dos años que a mí en cinco y medio...", dijo a 'Sky Sports'.

Para Klopp, Walker-Peters derribó a Mané y debió haber sido penalti, pero no lo consideró así el árbitro. "Si alguien dice Sadio Mané es un piscinero es la broma más grande del mundo. A otros equipos les habrían pitado un penalti por eso, déjame decirlo así", prosiguió.

"Vimos muy bien la acción sobre Mané, fue clara. Me volví al cuarto árbitro y le pregunté si iba a comprobarlo. Me dijo que ya lo habían revisado y que no iban a pitar nada. Eso es 100% cierto", profundizó.

No entiende Klopp como con tanta tecnología aún hay jugadas que se escapan. "Que alguien me explique cómo tienen todos los ángulos de la jugada tan rápido...", criticó.