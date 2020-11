"Alaba está herido por las cosas falsas que se hicieron públicas"

La renovación de David Alaba se ha convertido ya casi en un culebrón en el Bayern de Múnich. Pese a que ese desencuentro en las oficinas no ha tenido consecuencias en el ámbito deportivo -es un fijo para Flick-, ese tira y afloja provoca cada vez más tensiones entre todas las partes.

Varias voces del organigrama del cuadro bávaro deslizaron días atrás que ya dan por perdido al defensor austriaco, que termina contrato el próximo verano y que todavía no ha renovado. El club cree que no puede hacer más para ello y que es el futbolista el que no pone de su parte.

Por ello, George Alaba, padre del jugador, ofreció su opinión en su charla con la agencia de noticias 'APA': "Alaba está decepcionado por la cantidad de cosas falsas que se hicieron públicas".

George cree que el Bayern ha querido dejar mal a su hijo en esta situación, mientras que la entidad, por su parte culpa al jugador y a su representante, Pini Zahavi, de tener altas pretensiones.

Según medios alemanes, el representante llegó a exigir 20 millones de euros brutos para el zaguero, algo casi inconcebible en plena pandemia...